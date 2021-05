Reclaman mayor compromiso de Derechos Humanos en la diversidad de género

POSADAS. En el día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, MisionesCuatro habló con el abogado Walter Bogado, militante de la comunidad Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales y Transgénero (LGBT) quien celebró la visibilidad de la causa. “La lucha, que siempre existió, está dando sus frutos”, opinó.

Bogado reflexionó sobre las nuevas generaciones y manifestó que “los jóvenes de ahora tienen la cabeza más abierta”. Además, dijo que se suman las políticas de Estado que permite hablar del tema.

Sin embargo, el militante LGBT aseguró que “todavía hay mucho derecho que es letra muerta” haciendo referencia, por ejemplo, a la ley de cupo trans. “Me parece una hipocresía de los diputados porque si hay interés, meté a alguien trans en una mesa de entrada”, comentó.

Sobre la política provincial para la comunidad LGBT, Bogado manifestó que “el ministerio de Derechos Humanos tiene un área de diversidad y no sé qué pasa que no se está tocando esta temática. Hay mesas y mesas, pero no soluciones concretas”.

Finalmente, Bogado explicó los cambios en las determinaciones como “fobias”. “El termino no debe confundirse”, dijo Bogado aclarando que la fobia es miedo a algo. “La gente no tiene miedo, tiene odio”, agregó.