Sigue grave en el Madariaga, una paciente internada con dengue

POSADAS. Este miércoles, se conoció el parte médico de Sandra Noemí Walder (24), una joven de Andresito, que está internada con dengue en el Hospital Madariaga. Se trata de un caso que los familiares de la paciente denuncian como dengue grave, mientras que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se niegan a informar sobre el caso.

En contacto con MisionesCuatro, familiares de la joven revelaron que según el más reciente parte médico, la joven padece de un importante fallo hepático y no mejora en esta función vital. La paciente padece ictericia, fallo en la visión y momentos de delirio, en el marco del cuadro que se inició por una reinfección de dengue. Según el último parte médico, de esta mañana, deberán pasar entre 2 y 4 semanas para empezar a ver una recuperación de la función hepática.

El último parte médico de la paciente internada

De acuerdo con médicos que informaron a la familia sobre la condición de Luisa, el fallo hepático se produjo por intoxicación con paracetamol, un medicamento indicado para tratar los síntomas de dengue –el paracetamol es hepato-tóxico pero está indicado porque no ocasiona problemas con la coagulación de la sangre como sí lo producen otros medicamentos para controlar la fiebre.

Según Luisa Walder, tía de la paciente, esta joven se encontraba en perfecto estado de salud antes de la infección por dengue. En particular, no presentaba problemas hepáticos. De hecho, según ella, le habían realizado una serie de pruebas médicas con vistas a realizar un trasplante de riñón, no encontrándose ningún tipo de patología que impidiese esa intervención.

La joven estaba apta para donar un riñón a su hermano

“Chiqui”, como es conocida Sandra, estaba dispuesta a donar un riñón a su hermano, que debe realizarse diálisis para sobrevivir. El trasplante no se concretó porque se determinó que las condiciones habitacionales de la familia en Andresito, no son aptas para contener a una persona trasplantada. “El año pasado se le hizo un chequeo completo porque le iba a donar el riñón a su hermano, que tiene que hacerse diálisis en Iguazú, tres veces por semana”, contó Luisa a este medio.

Sin embargo, la posibilidad del trasplante quedó trunca con la infección por dengue de la joven. De acuerdo con familiares, Sandra “cuando fue al hospital (el 8 de Febrero) le sangraba la nariz, la encía y le brotaba sangre hasta por los poros. Con ese cuadro le mandaron a Eldorado (el 9 de Febrero) y con ese cuadro se encuentra. Le siguen poniendo sangre y plaquetas para que el hígado comience a funcionar”, aseguró Luisa, insistiendo en que los médicos se niegan a confirmar que se trata de un caso de dengue grave o dengue hemorrágico.

Sandra fue derivada al Madariaga, el pasado 19 de Febrero, de acuerdo con datos aportados por su familia. Este miércoles, el Director de Vigilancia Epidemiológica, Eduardo Ramírez, negó de plano que exista una persona internada con dengue hemorrágico en Misiones. Sus dichos, chocan de plano con las denuncias de Walder.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!