Chequearse el corazón, la primera clave para evitar la muerte súbita

Se vienen los meses en los que el calor empieza a sentirse desde temprano, hay más reuniones sociales, sumado a que este año el Mundial de Fútbol de Qatar se juega entre noviembre y diciembre. Son todos factores que pueden influir en nuestra salud, sobre todo en la cardiovascular por lo que los especialistas invitan a cuidarse para evitar la posibilidad de sufrir una muerte súbita.

“Vemos que distintas catástrofes a nivel mundial, terremotos o tsunamis, han provocado un aumento de la tasa de infartos de miocardio que han ingresado a los hospitales. También está demostrado que, ante eventos deportivos de mucha magnitud, alguna ciudad ha tenido aumento en las consultas de patologías cardiovasculares luego de algún partido de mucha envergadura”, señaló el doctor Mario Fitz Maurice (M.N. 83.671).

El cardiólogo explicó que la enfermedad cardiovascular “es la primera causa de muerte tanto para varones como para mujeres” y señaló: “De esas muertes, la mitad va a ocurrir de forma súbita fuera de los hospitales, en las casas de la gente y en los trabajos”.

“Esa muerte súbita ocurre de forma inesperada en gente que está aparentemente sana y también puede ser sin síntomas previos que puedan avisar que esto va a ocurrir. Cuando esto ocurre, tenemos muy poquitos minutos para ayudar a esa víctima que tuvo ese evento debido a una arritmia que hace temblar al corazón, el corazón temblando no puede contraerse y esa persona se cae muerta en el piso”, indicó.

El especialista dijo luego: “Si actuamos dentro de los primeros 3 a 5 minutos, la posibilidad de que esa persona llegue con vida al hospital, es cercana al 80%. ¿Qué es actuar? Reconocer que esa persona está inconsciente y cómo lo reconozco: porque lo llamo y no me contesta y porque no respira”.

Pasos a seguir para brindar auxilio

El médico explicó que “el primer paso es llamar al 107 para pedir una ambulancia, el segundo es comprimir rápido y fuerte en el centro del tórax con las manos para hacer la RCP, el tercer paso es pedir un desfibrilador y hacer lo que el desfibrilador nos diga porque habla en español”.

“El desfibrilador nos dice paso a paso con órdenes verbales lo que nosotros tenemos que hacer y jamás se va a disparar si esa persona no tiene la arritmia que provoca que el corazón tiemble. Después, el cuarto paso es esperar la ambulancia”, aseveró.

Además, manifestó: “La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y uno de los mejores tratamientos para esto es la prevención. Si no podemos prevenirla, debemos tener en los lugares de concurrencia masiva y pública gente preparada para hacer RCP y contar con desfibriladores, ya que, si hacemos RCP y usamos un desfibrilador dentro de los primeros tres minutos de ocurrido el evento, le damos a esa víctima el 80% de probabilidades de que llegue con vida al hospital. Eso es muy importante recalcarlo”.

Cómo se puede prevenir una muerte súbita y qué actividad física se recomienda hacer

Fitz Maurice señaló: “Esto se puede prevenir yendo al médico clínico, al generalista, al de familia, al cardiólogo para que nos examine haciendo un chequeo de salud y determinando qué estudios complementarios va a solicitar si necesita ayuda para poder hacer un diagnóstico según el examen clínico que realizó”.

“Estos estudios nos van a permitir saber en qué estado de salud estamos y qué tipo de actividad deportiva podemos realizar y si la podemos realizar o no. Es muy importante que podamos comprender que el deporte es saludable, pero el deporte controlado, habiendo ido al médico y sabiendo qué tipo de actividad deportiva mi cuerpo y mi organismo está preparado para hacer y teniendo ese resultado podemos estar más seguros”, agregó.

En tanto, comentó: “Una vez que el medico nos evalúe, nos dirá y nos adecuará un programa de entrenamiento que se adapte a nuestro estado físico y nos indicará hacer tal o cual deporte o lo contraindicará para poder hacer el tratamiento correcto”.

“En estos momentos, donde se acerca el verano y hay personas que no han hecho actividades deportivas o que no han consultado al médico, deben hacerlo, sobre todo, antes de salir a correr por primera vez. A veces, a algunos les agarra un ataque de naturaleza y, al ver el mar o la playa, tienen ganas de salir a correr cuando, en realidad, no lo han hecho desde hace tres años y no llevan ningún control de su salud”, aseveró

Recomendaciones para evitar una muerte súbita

El especialista expresó: “Se vienen las fiestas, las vacaciones, el tiempo lindo y lo mejor que hay que hacer es chequearse para saber qué tipo de actividades podemos hacer al aire libre, que tipo de actividad deportiva podemos hacer y, de paso, nos hacemos un control de salud”.

“No tenemos que dejarnos llevar por los ataques de naturaleza y de buen clima y, si no hicimos nada durante todo el año y no consultamos a nuestro médico, consultemos para que él investigue qué actividad deportiva podemos hacer luego de un examen clínico completo”. Reiteró.

Finalmente, dijo: “Respecto al tema de vacaciones y la falta de control también notamos en que hay como un ataque de disfrutar de la naturaleza, pero esto puede generar un ataque cardíaco porque no sabemos en qué estado está ese paciente”.

Dos casos cercanos de muerte súbita

Hace unos días se conocieron dos casos por muerte súbita, uno de ellos fue el del rugbier Javier Cardoso, quien integraba la división reserva del Club Universitario de Santa Fe y que en la última jugada de su partido de despedida cayó al piso y se desvaneció, pero no por una situación de contacto propia del juego, sino por algo totalmente ajeno: estaba convulsionando.

El rugbier fue atendido en primera instancia por el médico del partido, quien luego pidió la ambulancia para trasladarlo al hospital Iturraspe, donde recibió atención en el “shock room” pero, pese a la labor de los especialistas, no lograron reanimarlo y el deportista falleció.

El otro caso es el de Arsenio Puro, un reconocido mago español que murió mientras se encontraba arriba del escenario, realizando uno de sus trucos, en la sala Houdini de Madrid, un sitio donde trabajó por casi 25 años.

De acuerdo con lo informado por los medios locales, en un momento dado, Arsenio se desplomó en el piso ante la mirada de todos los asistentes y no recibió ayuda de los servicios de emergencia al instante debido a que todos creyeron que era parte del show.

