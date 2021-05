POSADAS. La campaña electoral empieza a mellar la imagen pública de algunos candidatos que están violando la normativa vigente o, cuando menos, se encuentran en situación irregular, con una curiosa e insoslayable anuencia de la Justicia misionera y del poder político renovador. Es que este lunes, se confirmó que al menos tres de los veinte candidatos a diputados provinciales de la Renovación, están violando la ley: hay dos casos de doble cargo simultáneo en el Estado y un caso de morosidad en la cuota alimentaria. Casualmente, los tres ya son funcionarios.

Ellos son la Subsecretaria de Cambio Climático, Karen Fiege (10ª candidata a diputada), la Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades Norma Sawicz (8ª candidata a diputada) y el delegado articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rolando Roa (11º candidato a diputado).

En el caso de Roa, según documentación judicial a la que accedió este medio, adeuda no menos de 10 cuotas alimentarias de su hijo de 15 años.

El referente de Desarrollo Social que adeuda cuotas de alimentos

Roa, según la Ley IV – Nº 31 (Antes Ley 3615) no puede ser candidato, por ser un Alimentante Moroso. Sin embargo, el Juzgado de Familia N°1 en dos oportunidades impidió el avance del proyecto de oficio para que se lo incorpore al Registro Público de Alimentantes Morosos de la Provincia de Misiones, el cual funciona en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, Secretaría Administrativa, de Superintendencia y Judicial a cargo de informática.

Según la madre del menor perjudicado, denunciante en la causa por Alimentos, Roa se desentendió durante meses de sus deberes de asistencia familiar hacia su hijo menor de edad. Y habría mantenido este comportamiento hasta que, por medio de un Oficio enviado directamente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –empleadora del funcionario demandado- recién en mayo del 2021, se le practicó el correspondiente descuento en concepto de alimentos. Con todo aún sigue adeudando las cuotas alimentarias antecedentes. Según fuentes consultadas, son por lo menos, 10 cuotas alimentarias.

Posible protección de la Justicia provincial

“Roa siempre ha tenido cambios de cargos, pues son cargos políticos. Cada vez que cambia de cargo es necesario que él mismo informe a su empleador sobre los descuentos que deben practicársele por cuota alimentaria. Pero no lo hace. Esto obviamente afecta en la percepción de dicha cuota”, confió la denunciante, cuya identidad se reserva en protección de los derechos del menor perjudicado.

En esta línea, la mujer completó: “Desde que asumió su último cargo Roa, que depende de Nación, él mismo no lo informó. En Noviembre, cuando se le envía el oficio para obligarlo a hacer ese trámite tampoco le da curso de forma inmediata. Siendo él mismo la autoridad que debe hacerlo. Recién en diciembre envía el oficio a su empleadora. Y hasta abril no hubo novedades. Por ello se envía directamente un Oficio Ley. Gracias a eso, este mes de mayo he recibido la cuota alimentaria”, explicó la mujer.

“Sin embargo, Roa adeuda las cuotas anteriores. Y en esa situación es candidato porque el juzgado de familia N° 1 no da curso a los pedidos de que se lo incorpore al Registro de Alimentantes Morosos”, se quejó la demandante.

Cabe consignar que Roa, como delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está encargado de la gestión y distribución de la tarjeta Alimentar, para los sectores socialmente desfavorecidos de Misiones. Una de las actividades que desarrolla la delegación a cargo de Roa, según él mismo lo expresa es “la asistencia a comedores, donde diariamente unos 30 mil comensales reciben su plato de comida”. Sin embargo, Roa no cumple con las cuotas de alimentos de su hijo. Y gracias a la Renovación, es candidato a una banca en la Legislatura provincial, el organismo que dictamina las leyes vigentes en la provincia.

Sawicz cumplirá 10 años con dos cargos simultáneos

En el caso de Norma Sawicz, la Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, este medio pudo acceder a la planta nominal de la Escuela para Adultos Nº 84 (CUISE 1484), donde ella figura con el cargo de docente titular desde el 18 de Mayo del 2011. La designaron a través de la Resolución 6251/11 en la Plaza 496214. Su cargo salarial es de 1079 y aparentemente no tiene un suplente asignado.

Como es de público conocimiento, Sawicz hace décadas que se desempeña en el cargo de Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, el área del Ministerio de DDHH encargada de la asistencia a las víctimas de Trata de Personas. Es el órgano que atiende y se dedica a la prevención en la problemática de la Trata. En particular, Sawicz es la responsable de la recuperación psicológica, médica y social de las personas rescatadas de las redes de tratantes. Y de la gestión de los hogares en los que se aloja a estas víctimas.

Sawicz sobrevivió a todos los cambios en la cartera de DDHH, por el que pasaron los ex ministros Edmundo Soria Vieta y Lilian “Tiki” Marchesini. Y en el que ahora está Graciela “Chela” Leyes. Sin embargo, en todos estos 10 años, Sawicz no regularizó su situación de doble cargo simultáneo, algo que está prohibido por ley. Evidentemente, tanto Soria Vieta, como Marchisini y ahora Leyes, fueron ignorantes o cómplices de este privilegio de Sawicz.

Fuentes consultadas revelaron que otro de los docentes incluidos en la planta nominal de la Escuela de Adultos 84, es el hijo de Sawicz. Y como su madre, también ostentaría un doble cargo. En simultaneo a su puesto como docente, sería funcionario del Ministerio del Agro y la Producción que preside Sebastián Oriozabala.

La joven Fiege ¿con doble o triple cargo?

Para el final, queda el caso de la subsecretaria de Cambio Climático, Karen Fiege. De acuerdo con fuentes que conocen los movimientos dentro del CGE (Consejo General de Educación), la joven candidata a diputada, además de percibir honorarios como subsecretaria, también estaría cobrando como docente en horas cátedra. Ella figura en la escandalosa denuncia por la malversación del Fonid que se presentó en 2017 ante la Justicia Federal.

Fiege, que por entonces trabajaba con un cargo en Prensa de la Gobernación, figuraba como “docente” en una escuela “fantasma” identificada por el CUISE 1665, que figuraba como inexistente en el sistema del CGE. La joven subsecretaria no sólo mantendría ese cargo docente, sino que además percibiría remuneraciones por otro cargo en una conocida Sociedad del Estado dedicada al área de la comunicación.

Desde luego, en los casos de Fiege y Sawicz, es imposible que ocurran sin algún grado de connivencia o complicidad por parte del CGE. Mientras que, con Roa, la protección institucional viene de la mano de la Justicia provincial, supuestamente, un poder del Estado independiente del Poder Ejecutivo.

Lo llamativo con estos tres casos, es que estos funcionarios que violan las leyes, serán los encargados de debatir proyectos en la Legislatura misionera. Obviamente, no son los primeros ni los únicos casos de candidatos infractores o de beneficiados de la política “misionerista” de la Renovación K.