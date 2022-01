A 12 años de la Tragedia del Paraná, la dura carta del hermano de una víctima

POSADAS. Este domingo 16 de enero de 2022, se cumplen 12 años de la “Tragedia del Paraná”, la 80º edición de la competencia bautizada como el “Cruce del Paraná”, que terminó con 8 personas fallecidas producto de una serie de groseras irregularidades en materia de seguridad de la prueba, hechos por los que fueron condenado un ex jefe de Prefectura y el organizador de la prueba.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la fatídica prueba, en la que perecieron Mauro Patricio Bacigalupi, Víctor Sessa, Fernando Solé Mases, Eugenio Raúl Seró, Nicolás Levequi, Manuel Leiva, Luis Saide y Sebastián Ruzecki, el hermano de este último nadador, difundió una fuerte carta pública en la que expresa sus sentimientos ante lo ocurrido e invita a una misa en recuerdo de los fallecidos.

Nicolás Alejandro Ruzecki, hermano de Sebastián, escribió la siguiente carta pública, con motivo de la tragedia del Paraná.

La carta de Nicolás Ruzecki

“Hoy se cumplen 12 años de la tragedia del río parana. Ocho deportistas murieron en el río”, recordó.

“Se demostró en un juicio que los hechos ocurrieron por la suma de varios factores, entre ellos la falta de capacidad de los organizadores, gente acomodada políticamente para realizar tareas que no estaban a la altura de una organización. Quien en ese momento era titular de deportes de la provincia, era un jugador de fútbol que apenas podía hablar correctamente y el presidente de la asociación Mercosur de aguas abiertas (organizadora del evento) ni siquiera sabía nadar”, denunció Ruzecki.

“Cabe destacar que este ultimo ocupaba el puesto de presidente del dicha asociación porque el presidente anterior tenía una causa judicial porque se había muerto otro deportista bajo su mandato”, recordó.

“Amigos, pocos sabemos lo que es perder un familiar en circunstancias trágicas y la bronca que da que los responsables de sus muertes sean personas inútiles y que hoy todavía nosotros como ciudadanos les sigamos confiando las vidas de nuestros niños a personas que llevan la responsabilidad de 9 muertes en las mismas circunstancias: 8 el 16 de enero del 2010 y una más, tiempo antes”, insistió.

“Si quieren saber la verdad acérquense a cualquiera de los familiares de las 8 personas fallecidas aquel día”

“También hay personas que responsabilizan a los familiares de los fallecidos por que las autoridades no permiten ‘libertades’ en la realización de actividades relacionadas con el remo, e inventan historias y relatos que alejan de la verdad a quienes no saben. Verdad y justicia buscamos marchando durante mucho tiempo. Y encontramos una verdad y una justicia muy deteriorada por causas políticas”, fustigó.

“Imaginen que los fabuladores hacen al desvirtuar los hechos con sus relatos. Si quieren saber la verdad acérquense a cualquiera de los familiares de las 8 personas fallecidas aquel día, y la tendrán”, remarcó.

“Nosotros nos pasamos 5 años detrás de los expedientes y las declaraciones de involucrados y testigos. Nos duele que personas que se negaron a ayudar con sus testimonios en esos días, hoy hablen diciendo frases como: ‘Prefectura no nos deja salir porque esos les metieron a uno de ellos adentro’. Lo mas importante es la vida, no quien tiene la razón. Seamos concientes de eso y de que no confiar nuestras vidas (tampoco las de nuestros hijos) a personas no capacitadas, en ningún rubro”, sentenció.

Finalmente, Ruzecki invitó a la ciudadanía a “participar de los homenajes a los fallecidos en aquel día. Hay una misa en la Iglesia Sagrada Familia a las 10 am hoy y después una ofrenda en el río cerca del monumento frente a la iglesia Estela Maris. Gran abrazo a todos”, cerró la carta, el “ruso” Nicolás Alejandro Ruzecki.