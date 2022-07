Habló Eliezer Golemba, tras ser recibido por el Obispo de Oberá

Foto gentileza Javier López, corresponsal de Misiones Cuatro en la zona centro.

En el marco por la desaparición de Mario Golemba, martes se realizaron nuevos rastrillajes en la ciudad de Oberá, más precisamente en una antigua carpintería tras el testimonio clave de una mujer.

Quien se hizo presente en Oberá fue Eliezer Golemba y, este martes, se reunió con Damián Bitar, el Obispo de la Diócesis de esa ciudad,. Tras el encuentro, el hermano de Mario habló con los medios de prensa y al respecto declaró: “no solo la prédica de la palabra, sino estar en momentos difíciles, rescato la actitud de él y el tiempo que me ha recibido”, comentó el joven en una entrevista que dio a Javier López, el corresponsal de Misiones Cuatro en la zona centro.

Respecto a los trabajos de búsqueda comentó: “ayer me comuniqué con mi mamá y decíamos ‘no apareció en el lugar donde teníamos más certezas’ y me decía que por más que no aparezca el cuerpo la causa sigue, y si no aparece Mario lo van a seguir buscando, aún sin cuerpo es un delito de lesa humanidad y eso puede juzgarse, lo tenemos muy claro y eso nos deja mucha tranquilidad”, declaró Golemba.

Y agregó: “hay una madre que está reclamando los restos de su hijo, de alguna forma anónimamente que diga el lugar donde está”.

Respecto a los trabajos realizados en la antigua carpintería señaló: “el terreno baldío estaba dentro de los planes, no es que surge ahora, estaba en el plan de acción. Pero van apareciendo nuevos testimonios y lugares”.

“La causa recién empieza y suena raro decir después de 14 años. La investigación seria comenzó recién el año pasado y me decían desde la fiscalía que tienen más cuerpo que la causa provincial”, declaró Eliezer Golemba.