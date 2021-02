Tras casi dos décadas, echaron al director de Asuntos Guaraníes, “Miki” Verón

POSADAS. En horas de la tarde de este miércoles, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad habría solicitado la remoción del director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo “Miki” Verón, quien dejaría el cargo después de casi 20 años de gestión. La remoción del cuestionado funcionario responsable de la cuestión mbya en Misiones, habría sido comunicada hace instantes en Casa de Gobierno, según señalaron fuentes gubernamentales a un conocido matutino posadeño.

Días atrás, al menos 25 caciques protestaron frente a la gobernación misionera, exigiendo la remoción del repudiado jefe de la Dirección de Asuntos Guaraníes, un organismo que tiene asignado un presupuesto superior a los 70 millones de pesos, para el presente ejercicio. Sin embargo, el apartamiento, solicitado formalmente por nota al gobernador, cuenta con el aval de unos 80 caciques y referentes de las comunidades. Es una cifra significativa, tomando en cuenta que actualmente, hay unas 111 comunidades mbya en la provincia.

Cabe aclarar que después de varias notas solicitando una audiencia, los caciques movilizados, lograron una entrevista personal con el gobernador. Así lo había adelantado el segundo cacique de la aldea de Perutí, Orlando Cabrera, en diálogo con MisionesCuatro.

El reemplazo de Verón

De acuerdo con Primera Edición, en el lugar de Verón, sería designada Norma Silvero. La oriunda de Hipólito Yrigoyen, se desempeñaba hasta la fecha en los equipos del Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia. Según fuentes oficiales, la comunicación del pedido de renuncia, no estuvo a cargo de la actual Ministra de Derechos Humanos, Graciela “Chela” Leyes, quien es la esposa de “Miki” Verón. Otro funcionario del gabinete fue el encargado de informar a “Miki”, de su eyección del gobierno.

En el historial de Verón, hay un número muy importante de denuncias en su dilatada “trayectoria” de casi 20 años en este organismo.

El cacique de Perutí, mencionó a MisionesCuatro, que “hace más de 20 años que está haciendo problemas internos. No hay buena predisposición de Asuntos Guaraníes, no hay ayuda en la escuela, en salud y en todas las cuestiones que son necesarias en la comunidad. Estamos abandonados de Miki Verón y Asuntos Guaraníes. Dicen que es nuestra oficina, pero hasta ahora no tenemos respuestas ni ninguna ayuda”, afirmó el segundo cacique, el pasado 4 de febrero.

Pero Verón estaba en la mira desde hace años, dado que la situación de los mbya se ha venido deteriorando año tras año. Al mismo tiempo que crecía el presupuesto que manejaba “Miki” en la DPAs. De hecho, en el marco de la ley de emergencia territorial indígena, la DPAs no completó el censo de las comunidades para avanzar con la restitución de tierras. E incluso, desde las comunidades y ONGs indigenistas, señalaron que la DPAs era un limitante a ese proceso.